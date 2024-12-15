تنظيم الاتصالات يتخذ إجراءات قانونية ضد مصر إيطاليا وبالم هيلز

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركتي مصر إيطاليا وبالم هيلز للتطوير العقاري، وإحالتهما إلى النيابة العامة، بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأن المكالمات الترويجية المزعجة التي تقوم بها الشركتان بالمخالفة للقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها.

أوضح الجهاز أن الشكاوى تضمنت تزايد المكالمات الترويجية المزعجة من الشركتين، وبعد التحقق، تبين صحة الشكاوى وأن المكالمات تمت بالمخالفة للقواعد التنظيمية والقانونية. وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تخالف المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أشار الجهاز إلى أنه وضع قواعد تنظم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف حماية خصوصية المواطنين ومنع الإزعاج. وتشمل هذه القواعد:

إظهار اسم ورقم الجهة المتصلة مع المكالمة الترويجية.

تحذير مسبق بأن المكالمة الواردة ترويجية باستخدام خاصية (NTRA Alert).

حرية المواطن في الرد على المكالمات الترويجية أو تجاهلها.

دعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن المكالمات الترويجية المجهولة أو غير المسبوقة بتحذير، باستخدام القنوات التالية:

مراكز اتصال شركات المحمول.

الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 155.

تطبيق My NTRA الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني المخصص للإبلاغ عن التجاوزات: https://fraud.tra.gov.eg.

أكد الجهاز أنه ملتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشددًا على ضرورة التزام الشركات بالقوانين والقواعد التي تنظم المكالمات الترويجية بما يحترم حقوق المواطنين ويحمي خصوصيتهم.