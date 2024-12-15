منتخب مصر للسيدات يُتوج ببطولة العالم للإسكواش 2024

تُوج منتخب مصر للسيدات، ببطولة العالم لمنتخبات الإسكواش 2024، على حساب المنتخب الأمريكى، بنتيجة 2-0، فى النسخة التى تستضيفها هونج كونج فى شكلها الجديده، فى الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.



وجاءت نتيجة المبارايات كالتالى:

- فوز روان العربى على مارينا ستيفانونى 3-1.

بنتيجة : 11-6 ، 12-10 ، 6-11 ، 11-9 .



- فوز نور الشربينى على أوليفيا ويفر 3-1.

بنتيجة : 7-11 ، 11-6 ، 11-7 ، 11-7 .



وشارك المنتخب الوطنى للسيدات تحت القيادة الفنية للكابتن هشام العطار المدير الفنى.



ويحمل المنتخب المصري للإسكواش، لقب البطولة في منافسات الرجال والسيدات، ويسعى لأثبات هيمنته على البطولة كما هو الحالى فى جميع البطولات العالمية للإسكواش.



ودخل المنتخب المصرى لسيدات الإسكواش، تلك البطولة، بكتيبة جاءت كالتالى:

- نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج ،صاحبة الـ 29 عام، والمصنفة الثانية عالميًا.

وهى بطلة العالم للكبار 7 مرات، وبطلة العالم للناشئات 3 مرات، وكان أعلى تصنيف وصلت إليه هو المصنفة الأولى عالميًا.

- النجمة هانيا الحمامى، صاحبة الـ 24 سنة، ولاعبة وادى دجلة، والمصنفة الثالثة عالميًا.

وهى بطلة العالم للناشئات بمرة وحيدة فى عام 2019، ووصلت لأعلى تصنيف لها كان الثاني عالميا.

- روان العربى، صاحبة الـ 24 سنة.

بطلة العالم للناشئات مرتين، عامى 2017, 2018، وأعلى تصنيف وصلت إليه السابعة عالميا.

-النجمة الصاعدة أمينة عرفى، صاحبة الـ 17 سنة.

وهى بطلة العالم للناشئات ثلاث مرات أعوام 2022, 2023, 2024، وأعلى تصنيف وصلت إليه الثامنة عالميًا.