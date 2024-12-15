رصف 37 كيلو متر طرق بالأقصر خلال 2024

أعلنت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن أعمال الرصف التي تمت خلال عام 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بلغت إجمالي أطوال 37,3 كم بالإضافة إلى تنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم.
وأوضحت شيباني أنه في مدينة الأقصر، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11,7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5,500 كم.
وتابعت أنه في مدينة الزينية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7,600 كم ، وفي مدينة إسنا تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم .
وأشارت مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إلى ان في مدينة البياضية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال بلغت 5 كم ، وأنه في مدينة القرنة تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم.