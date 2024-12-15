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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رصف 37 كيلو متر طرق بالأقصر خلال 2024

رصف طرق الأقصر
رصف طرق الأقصر
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أعلنت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، أن أعمال الرصف التي تمت خلال عام 2024 على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بلغت إجمالي أطوال 37,3 كم بالإضافة إلى تنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال 13 كم.

رصف الطرق

وأوضحت شيباني أنه في مدينة الأقصر، تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 11,7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5,500 كم.

وتابعت أنه في مدينة الزينية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7,600 كم ، وفي مدينة إسنا تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم ، وتنفيذ أعمال انترلوك بشوارع المدينة بإجمالي أطوال بلغت 5 كم .

وأشارت مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إلى ان في مدينة البياضية تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 7 كم، وتنفيذ أعمال انترلوك بإجمالي أطوال بلغت 5 كم ، وأنه في مدينة القرنة تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالي أطوال 2 كم.

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مدينة الأقصر مدينة الزينية مدينة البياضية إنترلوك مدينة القرنة مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر