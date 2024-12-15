ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مقترح إسرائيلي بتفعيل نظام سلاح آلي في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت دانا أبو شمية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هنالك خشية إسرائيلية كبيرة من أن تتحول الضفة الغربية إلى جبهة رئيسية، وهي من ضمن الجبهات السبعة التي يواجهها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.


وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي رعد عبد المجيد: "لذلك، كان هناك العديد من المقترحات الإسرائيلية، ومنها تفعيل نظام سلاح آلي في الضفة الغربية، وهو النظام الذي جرى تفعيله في الحدود السياجية مع قطاع غزة في عام 2008".


وتابعت: "والآن، هنالك شركة رافائيل للصناعات العسكرية تطور هذا النظام عند مداخل المستوطنات، وبخاصة، المستوطنات التي يكون لدى الجانب الإسرائيلي تقديرات بأنها عرضة أكثر من غيرها من المستوطنات لهجمات فلسطينية، أي أن يتم تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية من قبل الفلسطينيين".

وأكدت، أن هذا النظام عبارة عن أبراج مراقبة ترصد أي تحركات مشبوهة على حد زعم وسائل إعلام الاحتلال، وهذا النظام الآلي سيطلق الرصاص تجاه الهدف المشبوه، أي سيتم تنفيذ عمليات إطلاق آلية من قبل هذه الأسلحة الموجودة في أبراج المراقبة. 
 

الضفة الغربية جيش الاحتلال نظام سلاح آلي