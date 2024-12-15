مقترح إسرائيلي بتفعيل نظام سلاح آلي في الضفة الغربية

قالت دانا أبو شمية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هنالك خشية إسرائيلية كبيرة من أن تتحول الضفة الغربية إلى جبهة رئيسية، وهي من ضمن الجبهات السبعة التي يواجهها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.



وأضافت "أبو شمسية"، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي رعد عبد المجيد: "لذلك، كان هناك العديد من المقترحات الإسرائيلية، ومنها تفعيل نظام سلاح آلي في الضفة الغربية، وهو النظام الذي جرى تفعيله في الحدود السياجية مع قطاع غزة في عام 2008".



وتابعت: "والآن، هنالك شركة رافائيل للصناعات العسكرية تطور هذا النظام عند مداخل المستوطنات، وبخاصة، المستوطنات التي يكون لدى الجانب الإسرائيلي تقديرات بأنها عرضة أكثر من غيرها من المستوطنات لهجمات فلسطينية، أي أن يتم تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية من قبل الفلسطينيين".

وأكدت، أن هذا النظام عبارة عن أبراج مراقبة ترصد أي تحركات مشبوهة على حد زعم وسائل إعلام الاحتلال، وهذا النظام الآلي سيطلق الرصاص تجاه الهدف المشبوه، أي سيتم تنفيذ عمليات إطلاق آلية من قبل هذه الأسلحة الموجودة في أبراج المراقبة.

