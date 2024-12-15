مين الكابلز المفضل ليك في المهرجان البحر الأحمر؟.. شاهد

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، حضورًا لافتًا لعدد من أبرز الكابلز في الوسط الفني الذين أضاؤوا السجادة الحمراء بإطلالاتهم المميزة.

من بين هؤلاء كان الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، كذلك النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي، وإيمي سمير غانم وحسن الرداد، ومنى زكي وأحمد حلمي، وعلا رشدي وأحمد داوود.

ومهرجان البحر الأحمر السينمائي هو حدث سنوي يعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة.

ينظم المهرجان منذ عام 2020 ويهدف إلى تعزيز صناعة السينما في العالم العربي وتوفير منصة للأفلام المبدعة من جميع أنحاء العالم، ويشمل المهرجان عروضًا للأفلام، ورش عمل، وندوات، ويجمع بين كبار صناع السينما والنجوم من مختلف الجنسيات.

كما يسعى المهرجان إلى تسليط الضوء على القصص الثقافية المحلية والإقليمية، مع التركيز على دعم المواهب الشابة والمستقلّة.