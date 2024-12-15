بالصور.. تكريم 60 حافظًا للقرآن الكريم من ذوي الهمم بالأقصر

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، نائباً عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم وعددهم 60 حافظ للقرآن الكريم، والتي نظمتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

تكريم حفظة القرآن

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على أن الدولة تولى اهتمام خاص وكبير بملف ذوى الهمم من خلال دعم العديد من المبادرات الخاصة بهم، كما أن المحافظة بقيادة المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، تدعم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم.

حضر التكريم، أحمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة جمعية اللؤلؤ المكنون للتنمية، وإسلام الوردي ممثل عن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والشيخ احمد النحاس ممثل عن منطقة الأقصر الأزهرية، وعلى قناوي ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة رضا عطا الله والدكتورة هناء حامد ممثلين عن جامعة الأقصر، وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

نائب محافظ الأقصر يشهد احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بإسنا

وفي وقت سابق، كرم الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، 110 من حفظة القرآن الكريم بمدينة اسنا خلال احتفالية نظمتها مؤسسة ريحانة المدينة المنورة بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية بقرية الدير بمدينة إسنا.

وفى مستهل كلمته، اعرب نائب محافظ الأقصر عن تقديره للقائمين علي تنظيم مثل هذه الفاعليات، مؤكدا على الدور الهام والفعال للمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في دعم وتشجيع الطلاب والطالبات علي حفظ كتاب الله عز و جل و تدبر آياته وفهم أحكامه وبيان مقاصده.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب عرض فقرات إنشاد دينى وابتهالات، وحضر الاحتفالية التي عقدت بمدينة إسنا كلا من الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، والنائب باهي أمين، والنائبة زينب السلايمي أعضاء مجلس النواب، وفرج قنديل منسق المسابقة والشيخ صالح محمد رئيس مجلس لإدارة الجمعية الخيرية بالدير والمحاسب طارق عبد العظيم رئيس الشركة الراعية للحفل، وقيادات التضامن والازهر والاوقاف والكنيسة بإسنا.

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