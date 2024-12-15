عقد ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بأسوان

نظمت محافظة أسوان، تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال، ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال تطوير خدمات المواطنين .

تهدف الورشة، التي تستمر أربعة أيام، إلى الرد على استفسارات المشاركين وتعزيز فهمهم للقانون رقم (154) لسنة 2019، بمشاركة ممثلين عن جهاز شئون البيئة، هيئة سلامة الغذاء، إدارة السلامة والصحة المهنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، ومديرية الأمن ، وذلك بحضور كل من العميد مهندس أحمد طعيمة مدير المشروع ، والمهندس إبراهيم السيد مساعد مدير مشروع .

ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة

من جانبه أوضح محافظ أسوان بأن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود ، وفى أسرع وقت وفقاً لمنظومة التحول الرقمى ، وطبقاً للنهج المتطور داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة

لافتاً بأنه يتم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة والتى تساهم على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة .

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