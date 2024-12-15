وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عن عمر 77 عامًا

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، اليوم الأحد، وفاة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، منذ قليل.

وكتب أشرف عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»: «وداعا أيها الرجل النبيل».

وكان نبيل الحلفاوي يتواجد داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة؛ لتلقى العلاج خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف ابنه خالد الحلفاوي، أية تفاصيل عن أزمة والده، رافضًا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها نبيل الحلفاوي، كان مسلسل "القاهرة كابول"، عام 2021 بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.