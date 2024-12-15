الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لخيتافى فى مواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق خيتافى، كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: داكونام، دومينغوس دوارتي، عمر الديريتي، الان نيوم، خوان ايغليسياس.

خط الوسط: لويس مييا، خيسوس سانتياجو.

خط الهجوم: كوبا دا كوستا، الفارو رودريغيز، جوليوس كيتا.

ويحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

