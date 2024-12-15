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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تشكيل هجومى لخيتافى فى مواجهة أتلتيكو مدريد

خيتافى
خيتافى
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أعلن خوسي بوردالاس المدير الفنى لفريق خيتافى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أتلتيكو مدريد، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق خيتافى، كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.
خط الدفاع: داكونام، دومينغوس دوارتي، عمر الديريتي، الان نيوم، خوان ايغليسياس.
خط الوسط: لويس مييا، خيسوس سانتياجو.
خط الهجوم: كوبا دا كوستا، الفارو رودريغيز، جوليوس كيتا.
ويحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.
 

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