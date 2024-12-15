مائل للبرودة نهارًا مع تكون شبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال الصعيد و مائل للدفىء علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد غدا الأثنين ،شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة علي الوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 7 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمي والصغري 11 درجة .