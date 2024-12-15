ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإسباني.. جريزمان يقود أتلتيكو مدريد لمواجهة خيتافى

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.


وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد، كالتالى:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: خوسي ماريا خيمينيز، كليمونت لينغليت، خافي جالان.
خط الوسط: ماركوس لورنتي، رودريغو دي بول، بابلو باريوس، انطوان جريزمان.
خط الهجوم: سامويل لينو، جوليان ألفاريز، جيوليانو سيميوني.

ويحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

الدوري الإسباني دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد خيتافي تشكيل فريق أتلتيكو مدريد