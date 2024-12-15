رئيس مياه بني سويف تتابع تأهيل الشبكات بالعمارات السكنية ببني سليمان وبياض العرب والعلالمة بشرق النيل

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أعمال تأهيل شبكات مياه الشرب الخاصة بالعمارات السكنية ببني سليمان وبياض العرب والعلالمة بشرق النيل، في إطار الإهتمام الدائم والمستمر بأعمال الصيانات ورفع كفاءة ومستوي خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأكدت سليمان، علي حرص الشركة الدائم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمه للمواطنين واكتساب رضاهم، من خلال العمل ضمن منظومة واحدة و طبقاً لخطة مستهدفة لأعمال صيانات دورية وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل المستمر لتحسيت جودة الخدمات المقدمة، وكذلك التأكيد علي جودة العمل وتطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية والإرتقاء بسرعة الأداء الخدمي.