ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس مياه بني سويف تتابع تأهيل الشبكات بالعمارات السكنية ببني سليمان وبياض العرب والعلالمة بشرق النيل

المهندسة دينا عمر
المهندسة دينا عمر سليمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أعمال تأهيل شبكات مياه الشرب الخاصة بالعمارات السكنية ببني سليمان وبياض العرب والعلالمة بشرق النيل، في إطار الإهتمام الدائم والمستمر بأعمال الصيانات ورفع كفاءة ومستوي خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

وأكدت سليمان، علي حرص الشركة الدائم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمه للمواطنين واكتساب رضاهم، من خلال العمل ضمن منظومة واحدة و طبقاً لخطة مستهدفة لأعمال صيانات دورية وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل المستمر لتحسيت جودة الخدمات المقدمة، وكذلك التأكيد علي جودة العمل وتطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية والإرتقاء بسرعة الأداء الخدمي.

بني سويف محافظة بني سويف رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة بني سويف العمارات السكنية شبكات مياه الشرب إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب الصرف الصحى