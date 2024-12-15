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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ناقلتا نفط روسيتان تتعرضان لأضرار في البحر الأسود بسبب الطقس

أرشيفية
أرشيفية
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تعرضت ناقلتا نفط روسيتان لأضرار في البحر الأسود نتيجة الطقس العاصف، وفقًا لوكالة "إنترفاكس" التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري.

وأفاد التقرير بأن الحادث، الذي أسفر عن تسرب نفطي في البحر، وقع في مضيق كيرتش الذي يفصل بين شبه جزيرة القرم وشبه جزيرة تامان في روسيا.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية يوم الأحد أن السفينتين تضررتا بسبب الأحوال الجوية السيئة في مضيق كيرتش، وأنهما طلبتا المساعدة. 

وأضافت الوزارة أن 13 شخصًا كانوا على متن الناقلة "فولغونفت-212" التي تعرضت للتلف واصطدمت بالشاطئ، بينما انجرف 14 شخصًا آخرين على متن الناقلة الثانية "فولغونفت-239" بعد تعرضها لأضرار.

وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال أكثر من 50 شخصًا، بالإضافة إلى معدات تشمل طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-8" وزورق إنقاذ. وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ التحقق من تفاصيل التسرب النفطي.

من جهتها، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن الناقلة "فولغونفت-212" كانت تحمل نحو 4300 طن من زيت الوقود.

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