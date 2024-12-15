محافظ أسوان يتابع نتائج القافلة الطبية للكشف على أكثر من ألف مواطن ووافد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التى قامت بتنظيمها مديرية الشئون الصحية بإشراف من الدكتور محمد سعيد مدير المديرية وذلك بدار رعاية البنين ، وساهمت القافلة فى إجراء الكشف الطبى للإكتشاف المبكر للأمراض الصدرية لأكثر من ألف مواطن من أهالى المحافظة ، وأيضاً الوافدين من مختلف الجنسيات ، فضلاً عن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنوات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية .
تنظيم القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع
مؤكداً على أننا نعمل للإستمرار فى تنظيم القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل ، ويتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، وخاصة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .