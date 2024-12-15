إحالة متهم إلى الجنايات انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين في عابدين

أحالت نيابة عابدين الجزئية، متهم بالنصب على المواطنين، من خلال انتحال صفة موظف وإيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية من الدولة، إلى محكمة الجنايات.

وطلبت النيابة قبل وقت سابق، تحريات المباحث حول الواقعة، عرض الأوراق المضبوطة علي خبراء الطب الشرعي، ووجهت له النيابة اتهامات بانتحال صفة موظف حكومي، والنصب والاستيلاء علي أموال المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة عابدين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة" والإدعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (أوراق ومستندات تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بارتكاب 11 واقعة بذات الأسلوب.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

