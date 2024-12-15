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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

«أدوية وسموم» صيدلة حلوان ينظم نشاطا طلابيا تحت عنوان «يوم محاكاة مركز المعلومات الدوائية»

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان
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نظم قسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان نشاط طلابي تحت مسمى “يوم محاكاة مركز المعلومات الدوائية”
Drug Information Centre Simulation Day، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم صالح عميد كلية الصيدلة .

وأكد الدكتور محمد إبراهيم صالح ان الكلية تدعم انشطة الطلاب فى إطار استثمار الطلبة للمعرفة فى خدمة المجتمع وفى دعم رفع أداء الطلاب لتحضيرهم لسوق العمل .

حيث قام طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى  Pharm D بتصميم مطبوعات ومجسمات لوحات إرشادية ومحاكاة وشرح خدمات مركز معلومات الادوية بجامعة حلوان وقاموا بتقديم معلومات علمية عن أمراض قلبية وعصبية وسرطانية وكيفية علاجها والأثار الجانبية للعلاج المختلف .

الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بجامعة حلوان خدمة المجتمع شئون التعليم والطلاب