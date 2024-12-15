منصة: كندا تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45 - 50% بحلول عام 2035

ذكرت منصة " أرجوس " لمعلومات الطاقة أن كندا حددت هدفًا جديدًا للمناخ لعام 2035، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45-50% بحلول عام 2035، من خط الأساس لعام 2005.. مشيرة إلى أن هذا يعتمد على هدفها لعام 2030 المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 40-45% مرة أخرى عن مستويات عام 2005.

وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي الكندية إنه كان من المتوقع في عام 2015 أن ترتفع الانبعاثات في كندا بنسبة 9% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، "لكننا الآن نجحنا في تغيير المنحنى".

وأضافت الوزارة أن الهدف المعلن حديثًا يتماشى مع التعهد الذي قطعته كندا في قمة المناخ التاسعة والعشرين للأمم المتحدة الشهر الماضي حيث يجب على الدول الأطراف في اتفاق باريس للمناخ تقديم خطط مناخية وطنية جديدة بحلول 10 فبراير 2025، لتغطية إطار زمني يصل إلى عام 2035.

يشار إلى التزام كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك والنرويج وسويسرا في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بوضع خطط جديدة بهدف "خفض الانبعاثات" بما يتوافق مع حد زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية الذي تسعى إليه اتفاقية باريس.