انطلاق بطولة سباق الهجن بحاجر المساوية جنوب الأقصر 4 يناير المقبل

الأحد 15/ديسمبر/2024 - 02:33 م

بحث المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، الاستعدادات لتنظيم بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا جنوب المحافظة، والتي من المقرر أن تعقد يوم 4 يناير 2025، بمدخل طريق الصحراوي الغربي بعد مقابر إسنا بحاجر المساوية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اجتماع سباق الهجن

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأقصر، مع كلا من العمدة علاء راجح أمين عام حزب حماة الوطن بالأقصر، والشيخ عيد حمدان رئيس قطاع سيناء لحزب حماة الوطن والاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومحمد جمال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للهجن والمتحدث الإعلامي للاتحاد، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح راجح، أن البطولة التنشيطية تقام بمشاركة 15 قبيلة في سيناء تهتم برياضة وسباقات الهجن، مشيرًا إلى مشاركة 9 محافظات وهي الأقصر، وشماء سيناء، وجنوب سيناء، والاسماعيلية ، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، ومن المقرر أن يحضر السباق 30 شخصية ضيوف شرف من المهتمين بالتراث من الدول العربية.

وأضاف راجح، أن الإبل التي تشارك في السباق، تتميز أنها أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجري السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجري والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر يستقبل مسئولي اتحاد الهجن

كان الدكتور صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، قد استقبل مسئولي فرع اتحاد الهجن بمحافظة الأقصر، وذلك بديوان عام المديرية للتنسيق البطولة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة سباقات الهجن والقبائل العربية، موضحًا أنها بطولة تنشيطية لسباقات الهجن بمدينة إسنا بالأقصر، بمشاركة عدد من الوافدين من مدن ( جنوب سيناء - شمال سيناء- الوادي الجديد - حلايب وشلاتين).

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