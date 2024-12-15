رئاسة أنجولا: إلغاء قمة السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

أعلنت الرئاسة في أنجولا إلغاء قمة السلام (المحادثات) التي كان من المقرر إجراؤها اليوم /الأحد/ بين الرئيسين الكونغولي فيلكس تشيسكيدي والرواندي بول كاجامي من أجل إنهاء الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية.

وقال ماريو خورخي المسئول الإعلامي في الرئاسة الأنجولية للصحافيين - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - "إنه على عكس ما توقعنا لن تعقد القمة اليوم".

يذكر أن وزيري خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا وقعا إتفاقية لوقف إطلاق النار في شرق الكونغو الديمقراطية في نهاية يوليو الماضي ودخلت حيز التنفيذ في 4 أغسطس 2024 لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية استؤنفت المعارك بين المتمردين والقوات المسلحة الكونغولية ؛ بسبب هجمات شنتها حركة 23 مارس المتمردة.