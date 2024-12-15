إيهاب الزلاقي: الذكاء الاصطناعي بات جزءًا لا يتجزأ من منظومة الإعلام الحديثة

أكد الكاتب الصحفي إيهاب الزلاقي، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءًا لا يتجزأ من منظومة الإعلام الحديثة، مشددًا على أن تأثيره يتراوح بين كونه أداة مساعدة يمكنها تعزيز أداء الصحفيين وبين كونه تهديدًا قد يُفقد العنصر البشري دوره التقليدي.

وأشار إلى أهمية تطوير مهارات الصحفيين لمواكبة هذا التحول، مع ضرورة الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقيات الصحفية.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.