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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة مستشارين وسائقهما بحادث تصادم في البحيرة

الحادث
الحادث
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شهد مذ قليل،الطريق الزراعي "القاهرة/الإسكندرية"، حادث مروع بالقرب من مدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة.
وأسفر الحادث عن إصابة مستشارين وسائقهما بكسور وجروح خطيرة، وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى إيتاي البارود لتلقي العلاج الضروري. 
وتم تحرير محضر بالواقعة، ويتم حالياً مراجعة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً  بالحادث الذي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متنوعة.
وانتقلت الأجهزة على الفور إلى موقع الحادث للتحقيق، حيث تبين وقوع الاصطدام بين السيارتين بالقرب من إيتاي البارود، المصابون هم: المستشار "زياد محمود محمد محمود" والمستشار "يسرى حافظ بربرى"، بالإضافة إلى السائق "أحمد حمدى سيد"،  تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج الضروري.

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