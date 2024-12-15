جلسة "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية" في نقابة الصحفيين

عُقدت في نقابة الصحفيين اليوم الأحد، جلسة بعنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الإعلامية والصحفية، على رأسهم الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب ماجد منير، وأشرف مدبولي.

تناولت الجلسة أبعاد التحديات التي تواجه الصحافة في ظل التحولات الرقمية والسياسية، وسبل تحقيق التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية.

عبد الله السناوي

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن الصحافة تواجه أزمة هوية في العصر الرقمي، حيث أصبحت مصادر المعلومات متعددة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الصحفيين للبحث عن المصداقية والدقة. وشدد على أن "حرية الصحافة ليست ترفًا، بل ضرورة لتطوير المجتمع وضمان تدفق المعلومات بشفافية".

وأضاف "السناوي" أن المسؤولية الصحفية لا تعني فرض قيود على الحرية، بل الالتزام بأخلاقيات المهنة لتجنب نشر الشائعات.

ماجد منير

تحدث منير عن دور الصحافة في تشكيل الوعي المجتمعي، وأشار إلى أن الصحفيين يجب أن يراعوا الأولويات الوطنية في معالجتهم للقضايا.

وأكد أن "الحرية لا تعني الفوضى"، داعيًا الصحفيين إلى التركيز على القضايا التنموية والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

أشرف مدبولي

ركز مدبولي على العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وصناعة المحتوى الصحفي، مشيرًا إلى أن الإعلام التقليدي يجب أن يواكب الثورة الرقمية لضمان استمراريته. وأكد على أهمية تدريب الصحفيين على استخدام الأدوات الرقمية بشكل احترافي، قائلاً: "المستقبل للصحافة التي تفهم جمهورها وتستخدم التكنولوجيا لخدمته".

شهدت الجلسة تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الصحافة الورقية في ظل هيمنة الإعلام الرقمي، ودور المؤسسات الصحفية في حماية حقوق الصحفيين وسط الضغوط الاقتصادية. كما تم التطرق إلى القوانين المنظمة للعمل الصحفي، ودعا الحضور إلى تحديثها لتتناسب مع تطورات العصر.

توصيات الجلسة

تعزيز تدريب الصحفيين على تقنيات الصحافة الرقمية.

المطالبة بتحديث القوانين الصحفية لضمان مزيد من الحماية والاستقلالية.

التأكيد على أهمية الالتزام بالمهنية والمسؤولية في صناعة المحتوى.

تُعد هذه الجلسة خطوة مهمة نحو حوار بناء يهدف إلى تطوير الصحافة المصرية، مع الحفاظ على توازن بين الحرية والمسؤولية، بما يخدم المصلحة العامة.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.