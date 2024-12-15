نائب محافظ المنيا يستقبل وفد البنك الدولي لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية

في إطار متابعة تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر،

استقبل الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب محافظ المنيا، وفدًا من البنك الدولي لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية التي تستهدفها المرحلة الحالية، وتشمل محافظتي المنيا وأسيوط.

ويُعد البرنامج أحد أهم المشروعات الممولة من الحكومة المصرية، بمساهمة من البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة بصعيد مصر.

تضمنت الزيارة استعراض الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، والتي تركز على خلق فرص عمل مستدامة، دعم التنافسية، تنمية الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تقييم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع مناقشة متطلبات المرحلة المقبلة وآخر مستجدات التنفيذ.



وأكد الحضور، أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات، وضرورة الإعداد لتقييم الأداء بما يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج داخل المحافظة.

شارك في اللقاء اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد ورؤساء المراكز، وممثلو البنك الدولي، وفريق ووحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.



