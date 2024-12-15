نقل النواب تشيد بدعوة وزير الخارجية الصيني بوقف إطلاق النار على غزة

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدعوة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وعضو المكتب السياسي للجنه المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال لقاءه بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، بضرورة وقف إطلاق النار فورًا في غزة والالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي.

وأكد عابد، في بيان له، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي وقف أعمال العنف وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشددًا على أهمية التزام كافة الأطراف بالقرارات الدولية والعمل على إنهاء التصعيد الذي يهدد استقرار المنطقة.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن استمرار العنف وتفاقم الأوضاع في غزة يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني،مؤكدا أن أرواح المدنيين يجب ألا تكون وسيلة للتفاوض أو ورقة ضغط سياسية.

وطالب رئيس نقل النواب، بضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل عاجل إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من الأزمة الحالية، مؤكدا ان الحل السياسي واستئناف الحوار والمفاوضات هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، مؤكداً أن العنف لن يحقق الأمن، وأن القوة لا تصنع سلامًا مستدامًا.

واختتم النائب علاء عابد، بيانه بتأكيد أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي في تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة والمنطقة بأسرها، والعمل على تجنب وقوع أزمات إنسانية أخرى، مثل موجة لجوء جديدة، مما يفاقم المعاناة في الشرق الأوسط ، داعيا كافة الدول إلى تقديم مساهمات إيجابية لوقف العنف وإحلال السلام.