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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين عبد العزيز تعود لجمهورها بمسلسل وفيلم سينمائي

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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تعيش الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني الكبير، رغم غيابها عن جمهورها منذ فترة، خاصةً وأنها لم تشارك في دراما رمضان 2024.

وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "وتقابل حبيب"، مع الفنان كريم فهمي.

حققت الفنانة ياسمين عبد العزيز من قبل نجاح كبير مع الفنان كريم فهمي، من خلال مسلسل "ومحب تاني ليه"، وأشاد الجمهور بالعمل بشكل كبير.

كما تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز على مستوى السينما، بالتحضيرات لفيلم سينمائي كوميدي "زوجة رجل مش مهم"، بمشاركة الفنان أكرم حسني.

قدمت الفنانة ياسمين عبد العزيز نجاح كبير خلال السنوات الأخيرة في الثنائية الدرامية مع الفنان أحمد العوضي من خلال مسلسل "إللي ملوش كبير"، ضرب نار".

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز كريم فهمي وتقابل حبيب مسلسل فيلم أكرم حسني احمد العوضي