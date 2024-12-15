"الأرصاد" تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد ابتداءً من الثلاثاء القادم.. درجات الحرارة تصل لـ 18 درجة مئوية.. "طبيب" ينصح بتقوية الجهاز المناعي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال فترات الليل والنهار.

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، إنه بداية من اليوم الأحد، وحتى الجمعة 20 ديسمبر الجاري، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد.

شبورة مائية

كما توقعت الهيئة، أن تنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، محذرة من الشبورة المائية الصباحية، والتي قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحركة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيف إلى معتدل، ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.75 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الثلاثاء المقبل، على النحو الآتي: القاهرة الكبرى العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، الوجه البحرى العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية الشرقية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

منخفض جوي أوروبي في مصر

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتكاثر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، متوقعة تعرض مصر خلال الأيام المقبلة إلى منخفض جوي تكون بداية من يوم الثلاثاء، والتي سينتج عنه انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه سيحدث مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل في بعض الأيام إلى نحو 18 درجة في فترة النهار، وستصل ليلًا إلى نحو 10 درجات، وأقل من 10 بالمدن الجديدة.

تساقط الأمطار



وأشارت إلى أن فرص الأمطار ستكون موجودة بشكل تدريجي بداية من يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى المحافظات الداخلية مع يومي الأربعاء والخميس.

نصائح لمواجهة نزلات البرد

ووجه الدكتور طه عبدالحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزه، نصائح إلى المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة، مؤكدًا على ضرورة تقوية الجهاز المناعي وشرب السوائل باستمرار والمياه، وتناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والخضراوات، لمواجهة الإصابة بنزلات البرد.

وأكد «عبدالحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هذا الطقس يتطلب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية بتناول أدويتهم بانتظام، لتجنب فرص الإصابة بنزلات البرد.