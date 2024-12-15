الحظ يبتسم للبورسعيدي.. 6 معلومات عن لقاء الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تشهد ساحة كرة القدم المصرية مساء اليوم مواجهة مرتقبة بين فريق نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الحظ يرافق المصري

ونجح الفريق المصري البورسعيدي بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، بالفوز على فريق الزمالك، وهز شباكه، في آخر لقاء جمعهم، خلال الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري والذي أقيم على استاد برج العرب بنتيجة 1-0 .

ويسعى فريق المصري ، لاستغلال مهاراته واضطراب فريق الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل مدربه جوزيه جوميز، لحصد مكسب جديد وسحب الثلاث النقاط من الزمالك.

"عبد الواحد السيد" الأكثر مشاركة في المباريات

تصدر اسم عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومدرب الكرة الحالي لفريق الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المباراة باعتباره ضمن قائمة الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين برصيد 18 مواجهة.

مواجهات الابيض والبورسعيدي

والتقى الزمالك مع المصري في 127 مباراة، نجح الأبيض في تحقيق الفوز 74 مرة، فيما نجح البورسعيدي في الفوز في 23 مباراة، وحسم التعادل 30 مواجهة.

نجح لاعبو الزمالك في هز شباك المصري بـ203 أهداف، بينما هز أبناء بورسعيد شباك الفارس الأبيض بـ96 هدفا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ويلتقي الفريقين اليوم في تمام الساعة السادسة لستاد برج العرب بالإسكندرية، وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

طاقم تحكيم المباراة

ويتولى إدارة المباراة المرتقبة طاقم تحكيم جزائري، بقيادة حكم الساحة "مصطفى غربال"، ويشاركه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري" ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، بينما يتولى "حسام بن يحيى" مهام الحكم الرابع، ووصل إلى القاهرة امس الجمعة، طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

نقاط المصري والزمالك

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزمالك ، بلاك بولز، وإنيمبا.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.