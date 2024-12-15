هالاند يقود السيتي فى ديربي مانشستر بالدورى الإنجليزى

يستضيف مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في ديربي مانشستر على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي حيث تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة

و يحتل سيتي المركز الخامس بـ27 نقطة، بينما يأتي يونايتد في المركز الـ13 بـ19 نقطة ويواجه سيتي فترة صعبة في الأداء والنتائج، حيث فاز مرة واحدة في آخر 10 مباريات

التشكيل المتوقع لـ “مانشستر سيتي”

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، دياز، لويس

خط الوسط: جندوجان، سيلفا، دي بروين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، جريليش