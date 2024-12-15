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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار عصام الحضري في جنازة والدته بدمياط

دمياط
دمياط
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انهار اللاعب عصام الحضري أثناء تشييع جنازة والدته وسط جموع حاشدة من اهالي كفر البطيخ في محافظة دمياط عقب صلاة الظهر من مسجد راشد أمام المحطة القديمة بمركز كفر البطيخ في دمياط مسجد راس الكابتن عصام الحضري .

واعلن الحارس الدولي عصام الحضري نجل محافظة دمياط عن وفاة والدته الحاجه نفيسة البحيري اليوم الأحد بعد صراع مع المرض حيث توفت صباح اليوم بعد ان تم احتجازها للعلاج .

 

وقال عصام الحضري عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ناعيا والدته :انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد و معاناة مع المرض امي الغالية الحاجة نفيسة البحيري ، اسأل الله تعالى أن يغفر لها و يرحمها و يسكنها فسيح جناته و يجعل مرضها شفيعا لها ،، الله يرحمك يا أمي و يصبرنا على فراقك هتوحشيني و هينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني انك اكيد بإذن الله في مكان احسن يا حبيبتي 😔


 

وكان الكابتن عصام الحضري قد سبق وقام بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لوالدته بالشفاء وأنها مريضة مرض شديد وحالتها الصحية تحتاج إلى عنايه خاصة .

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