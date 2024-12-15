أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يسعى لتحويل إسرائيل إلى القوة العسكرية المهيمنة في الشرق الأوسط

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى لإظهار أن تركيزه الحالي منصب على الملف النووي الإيراني وعلى ما يجري في سوريا، مُشيرًا إلى أن ما حدث في غزة ولبنان يُعد كافيًا ليُبرر للمجتمع الإسرائيلي أن ما يجري في سوريا والتوجه نحو الشرق قد يعوّض ذلك.

وأضاف "دياب"، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لن يتمكن من إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة إرسال قوات أو التورط في مواجهة إقليمية، موضحًا، أنه في أسوأ الحالات، يمكن لنتنياهو إقناع ترامب بفرض ضغوط اقتصادية على إيران لتقويضها من الداخل، لافتًا إلى أن "أفضل السيناريوهات" بالنسبة له هو منع ترامب من التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني.

وتابع: "نتنياهو يسعى أيضًا لمنع أي إمكانية لتحقيق كيان فلسطيني مستقل بأي ثمن، ويرى أن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط تقتضي أن تظل إسرائيل القوة العسكرية والأمنية الوحيدة التي تهيمن على المنطقة، ومع ذلك، أعتقد أنه لن يتمكن من تحقيق ذلك".