بالصور.. ورشة "صناعة تجربة العميل" بمعرض جدة للكتاب

ضمن البرنامج الثقافي لمعرض جدة للكتاب 2024، أُقيمت صباح اليوم ورشة عمل مميزة بعنوان "صناعة تجربة العميل.. التصميم الداخلي أنموذجًا"، قدَّمها سهل باهبري، المؤسس والمدير الإبداعي لدار صعب.

ركزت الورشة على إستراتيجيات تصميم المساحات الداخلية التي تعزز تجربة العميل، من خلال مراعاة عناصر الراحة والجاذبية، وأهمية التفاصيل الفنية في بناء تجربة تفاعلية تتجاوز التوقعات.

تعمّق باهبري في شرح أنواع التجارب، مع التأكيد على التجربة الإنسانية بوصفها أهم نوع، باعتبارها الجسر الذي يربط بين المحيط الخارجي وداخل الإنسان عبر الأفكار والعقلية والمشاعر. كما تناول عدة محاور رئيسية ومنها مفهوم تجربة العميل وأهميتها، والفرق بين التصميم التقليدي والتصميم المرتكز على العميل، والتخطيط للتجربة والعوامل المؤثرة فيها، وأدوات قياس وتحسين تجربة العميل، والتطبيق العملي لهذه المفاهيم.

يُذكر أن "معرض جدة للكتاب 2024" يستقبل زواره يوميًّا من الساعة 11 صباحًا حتى 12 مساءً، عدا يوم الجمعة من 2 ظهرًا حتى 12 مساءً، ويستمر على مدار عشرة أيام من 12 وحتى 21 ديسمبر الجاري