أبو زعبل للكيماويات المتخصصة تحتفل بتصدرها قائمة أرباح شركات الإنتاج الحربي

أقامت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، احتفالية كبرى للعاملين بمناسبة حصولها على المركز الأول في تحقيق الأرباح على مستوى الشركات الصناعية التابعة للوزارة، وذلك للعام الثاني على التوالي. تأتي هذه الاحتفالية تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة التواصل الدائم مع العاملين ورفع روحهم المعنوية.

شهد الحفل حضور الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات الأخرى، وقيادات الشركة، واللجنة النقابية، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.

اكد "جمبلاط" دعم الوزارة المتواصل للعاملين بالشركة لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الحالي بفضل جهود العاملين، وفي لفتة تقديرية، قامت اللجنة النقابية للعاملين بتقديم درع الشركة لرئيس مجلس الإدارة عرفانًا بمساهماته البارزة في تحقيق هذه النجاحات.

الجدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة تعد من الشركات الرائدة في إنتاج المواد الدافعة للذخائر والمحركات الصاروخية، إلى جانب استغلال فائض طاقاتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية مثل بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز المستخدم في صناعة الأحبار والدهانات، والمفرقعات المستخدمة في مشروعات التعمير وشق الطرق.

هذا الإنجاز يؤكد قدرة الشركة على تعزيز دورها الريادي في دعم الصناعات العسكرية والمدنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها وزارة الإنتاج الحربي.