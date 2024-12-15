قمة مانشستر.. تشكيل هجومى متوقع لليونايتد أمام السيتى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة والنصف نحو ملعب "استاد الاتحاد"، لمتابعة قمة مانشستر، والتى يحل فيها اليونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره السيتى، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء تحت قيادة البرتغالى روبن أموريم، والتى يسعى فيها لحصد النقاط الثلاث، فى أول ديربى له منذ توليه المسؤولية.

ومن المتوقع ان يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: يورو، دي ليخت، مارتينيز.

خط الوسط: مزراوي، ماينو، أوجارتي، دالوت.

خط الهجوم: ديالو، برونو فيرنانديز، هويلوند.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما مانشستر يونايتد في المركز الـ13 بـ19 نقطة.

