محاضرة بنقابة الصحفيين: انتشار الأخبار المزيفة أكبر تحدي يفرضه التطور التكنولوجي على الصحافة

استضافت نقابة الصحفيين، اليوم، جلسة بعنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، ضمن فعاليات مؤتمر الإعلام الجاري.

ألقى المحاضرة أشرف مدبولي، مدير مكتب BBC بالقاهرة، الذي تناول أبرز القضايا المتعلقة بحرية الإعلام، والمسؤولية المهنية، ودور الصحافة في تشكيل الوعي المجتمعي.

حرية الإعلام ليست مطلقة:

أكد مدبولي أن حرية الصحافة ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، لكنها يجب أن تُمارَس بمسؤولية، موضحًا أن "الحرية المطلقة قد تتحول إلى فوضى إذا لم تُنظَّم بضوابط مهنية وأخلاقية."

المصداقية أهم من السبق الصحفي:

شدد على ضرورة تقديم المحتوى الصحفي بمهنية ومصداقية، بعيدًا عن الضغوط التي تمارسها منصات التواصل الاجتماعي في سباق الأخبار. وأكد أن "الحصول على القصة الصحيحة أهم من الحصول عليها أولًا."

التوازن بين الحرية والمسؤولية:

تناول مدبولي أهمية التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية تجاه المجتمع، قائلاً: "الصحافة القوية هي التي تقدم الحقيقة دون أن تمس الأمن القومي أو تهدد القيم الاجتماعية."

دور الصحافة في تشكيل الوعي:

أوضح أن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في توجيه الرأي العام وتعزيز الحوار البناء، مشيرًا إلى أن "الصحافة الملتزمة تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة."

التحديات أمام الصحفيين:

تحدث مدبولي عن التحديات التي تواجه الصحفيين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، من بينها انتشار الأخبار المزيفة وصعوبة التحقق من المصادر، داعيًا إلى الاستثمار في التدريب.

وانطلقت أمس السبت فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بحضور ومشاركة واسعة من المتخصصين والجمعية العمومية.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.