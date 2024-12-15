اصطدام ناقلتي نفط روسيتين إثر عاصفة في البحر الأسود

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، اصطدام ناقلتي نفط روسيتين على متنهما 29 شخصا بسبب عاصفة في البحر الأسود ما أدى إلى تسرب نفطي، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، تعرضت شبه جزيرة القرم لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لعاصفة قوية ضربت البحر الأسود، مما أثر على نصف مليون شخص في المنطقة. العاصفة تسببت في توقف شحنات النفط الخام في ميناء "نوفوروسيسك" الروسي ومحطة "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" (Caspian Pipeline Consortium)، مما أدى إلى تقليص إنتاج النفط في كازاخستان.

في يوم الاثنين، أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم عن عطلة رسمية، حيث استمرت الرياح القوية التي بلغت سرعتها 40 مترًا في الثانية (89.5 ميلاً في الساعة) في ضرب المنطقة. وقد تأثرت أيضًا مناطق أخرى في أوكرانيا وجنوب روسيا. وتم إيقاف تحميل شحنات النفط الخام في محطة "اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين" الواقعة على ساحل البحر الأسود الروسي، وكذلك في محطة "نوفوروسيسك" القريبة، وذلك بسبب العاصفة، وفقًا لبيانات الجهات المشغلة يوم الاثنين.