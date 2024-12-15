ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد ختام معسكر كلية علوم الرياضة.. صور

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع لطلاب الفرقة الأولى، والذي نظمته كلية علوم الرياضة علي مدا  ١٠ ايام، بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية، والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام علي المعسكر  والدكتور محمد عبد المحسن وعدد من اعضاء هيئه التدريس بالكلية.

وأشاد النعماني بطلاب الفرقه الاولي وما بذلوه من مجهودات خلال فترة ايام المعسكر، وحرصهم علي القيام بواجباتهم التدريبية علي اكمل وجه، حيث استطاع الطلاب  زراعة  مايقرب من ٢٠٠٠ شجرة مثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسيه بدايه ، مثمناً دور تلك المعسكرات في حث الطلاب وتدريبهم علي العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحيط، بالاضافه الي غرس روح الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد الكلية ان المعسكر شارك به ٧٥٠ طالب من الفرقة الأولى بالكلية، و يُقام سنويًا ويتضمن أنشطة الكلية ودورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك من خلال محاضرات عملية ونظرية خلال فترة المعسكر، وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم بكافة فعاليات المعسكر، مقدمين الشكر لرئيس الجامعة علي دعمه  لكافة أنشطة الكلية.

1000022966
1000022966
1000022964
1000022964
1000022960
1000022960
1000022952
1000022952
1000022958
1000022958
1000022962
1000022962
1000022946
1000022946
1000022956
1000022956
1000022954
1000022954
1000022950
1000022950
1000022938
1000022938
1000022948
1000022948
1000022940
1000022940
1000022944
1000022944
1000022942
1000022942
1000022934
1000022934
1000022932
1000022932
1000022936
1000022936
1000022924
1000022924
1000022930
1000022930
1000022928
1000022928
1000022926
1000022926
1000022922
1000022922
1000022918
1000022918
1000022920
1000022920
1000022916
1000022916
1000022912
1000022912
1000022904
1000022904
1000022910
1000022910
1000022914
1000022914
جامعة سوهاج حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المبادرة الرئاسية العمل التطوعي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني كلية علوم الرياضة