ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملات بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بالتنسيق مع وكيل الوزارة المهندس عبدالكريم عوض الله حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وعضوية كلا من محمد قورة وحاتم راضي للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5 % المخصص للمخابز البلدية المدعمة والذي يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية قدرها 18 شيكارة مهربة داخل مكان مهجور خلف مطحن الشروق حيث كانت معده للتحميل لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وتم عمل المحضر اللازم برقم 37327 جنح مركز الزقازيق وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة .

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية بناحية إحدى قرى مركز الزقازيق حيث تم التحفظ على كمية من الجبن الأبيض قدرها 1500 باكته بكل باكته 27 علبة زنة 250جم بإجمالي كمية قدرها 10طن جبنه معبأه و125 كجم وتم عمل محضر بالواقعة برقم 37325 جنح مركز الزقازيق .

وتم ضبط مخزن للسلع الغذائية بناحية إحدى قرى مركز الزقازيق والتحفظ على 158 شيكارة أرز أبيض مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك بإجمالي كمية قدرها 4 طن وتم تحرير محضر برقم 37326 جنح مركز الزقازيق كما تم تحرير 141 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة .

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 101 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص .

كما تم تحرير 40 محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.