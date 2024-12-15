بعد وفاة حصانين.. اتحاد الفروسية يفتح تحقيقا بشأن سباق سقارة

أبدى الدكتور اسماعيل شاكر رئيس الإتحاد المصري للفروسية، أستيائه مما حدث سباق سقاره، أمس السبت ووفاة اثنين من الخيول.

وقال الدكتور أسماعيل شاكر، أنه سيفتح باب التحقيق في المخالفات التي جاءت بسباق القدرة والتحمل والتي أقيمت امس بسقارة.

حيث توفي امس احد الخيول المشاركة في سباق القدرة، والذي تم في منطقة سقارة، وجاء ذلك نتيجة انشغال رئيس لجنة القدرة الكابتن عبدالله النقراشي وإصراره علي الركوب والمشاركة في السباق كافارس، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة.

وأسفر هذا التصرف الي نفوق احد الخيول نظرا لعدم الالتزام بالضوابط المحددة في تنظيم تلك النوع من مسابقات الفروسية، نحو وضع نقاط طبية علي طول خط سير السباق لقياس نبض وجهد الخيول، مما ادي الي موت الخيول.

كما صرح أيضا سمير عبد الرؤوف مدير المنطقة الاثرية بسقارة، بأنه اتخذ القرار في الوقت الصائب بإيقاف السباق نتيجة لموت احد الخيول.

وصرح أيضا احد اعضاء اللجنة الطبية بالسباق، بأن الخيل الذي توفي هو ملك رئيس لجنة القدرة الكابتن عبدالله النقراشي، وانه ليس واثق من اتمام إجراءات الفحص الطبي علي هذا الخيل.

مما يعد ذلك تدخل سافر من رئيس لجنة القدرة والمسؤول الفني الأول عن هذا السباق، وانه استغل سلطاته لاستبعاد هذا الخيل من الكشف الطبي. وان هذا الخيل غير مؤهل طبيا لتحمل طول مسافة السباق والذي صرح بها رئيس الإتحاد بأنها ٣ مراحل باجمالي ٥٠ كيلو.