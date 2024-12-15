بعد رحيل "جوميز".. المصري يسعى لاستغلال اضطراب الزمالك في الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة لستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريقي المصري البوسعيدي والزمالك ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم الفريق المصري البورسعيدي، تدريباته للاستعداد لملاقاة فريق الزمالك، وقام الكابتن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بعمل تدريبات بدنية وتأهيلية مكثفة للفريق، لاقتناص نقاط جديدة والتغلب على فريق الزمالك ، مستغلا رحيل مدرب الزمالك جوزيه جوميز وعدم استقرار الفريق.

طاقم تحكيم المباراة

وسيتولى إدارة المباراة المرتقبة طاقم تحكيم جزائري، بقيادة حكم الساحة "مصطفى غربال"، ويشاركه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري" ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، بينما يتولى "حسام بن يحيى" مهام الحكم الرابع، ووصل إلى القاهرة امس الجمعة، طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

وكان قد استهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما سيطر التعادل الايجابي على مباراته أمام بلاك بولز ، ليلاقي اليوم فريق الزمالك.

نقاط الفريق المصري البورسعيدي

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية الزمالك ، بلاك بولز، وإنيمبا.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.

القناة الناقلة للمباراة

وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت، ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة اليوم والقرب خطوة للتأهل إلى الدور القادم في البطولة.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق المصري البورسعيدي ضد الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - محمد هاشم - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن - بابا بادجي - محمد الشامي.

علي ماهر يؤكد على صعوبة المباراة

وأكد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، أن ثقته كبيرة في لاعبي الفريق المصري ويطالبهم دائما بالحفاظ على تركيزهم ، لافتا إلى انه يأمل في تحقيق نتيجة لصالح المصرى أمام جماهير المصري في مواجهة الزمالك المرتقبة في الكونفدرالية، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد باستاد برج العرب.

وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "نأمل تقديم الفريقين مباراة قوية تليق بالكرة المصرية، نحترم فريق الزمالك - حامل اللقب - وندرك تمامًا مدى صعوبة المباراة"

وأضاف ، "اللاعبون مستعدون تمامًا للمباراة وعلى قدر المسئولية، تركيزنا في المباراة فقط بعيدًا عن أية مؤثرات خارجية".

وتابع علي ماهر، "طموحاتنا كبيرة ونأمل في تحقيق آمال جماهير المصري العظيمة".