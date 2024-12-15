الطيران الإسرائيلي قصف مستودعات "الفرقة 18" للجيش السوري بحمص

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارات على مستودعات "الفرقة 18" التابعة للجيش السوري في منطقة شرقي مدينة حمص، كما استهدف مستودعات للأسلحة في بلدة محجة شمالي درعا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو دمر 20 موقعًا تابعًا لفرع المخابرات الجوية السورية، بما في ذلك قدرات تكنولوجية ووسائل للحرب الإلكترونية كانت تستخدمها القوات السورية. وأوضحت الإذاعة أنه تم تدمير مواقع تحتوي على هوائيات للاتصالات والحرب الإلكترونية، وذلك خشية أن تقع هذه التقنيات في أيدي أطراف معادية.

وتأتي هذه الهجمات في إطار سلسلة من الضربات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، حيث استهدفت أبرز الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، مما أدى إلى تدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض-جو التي تم تحديد مواقعها. كما شهدت الأيام الأخيرة توغلًا عميقًا للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري، حيث سيطر على موقع جبل الشيخ العسكري بعد انسحاب قوات النظام السوري. وأكد مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دميتري جندلمان، أن القوات الإسرائيلية تعمل على إقامة منطقة عزل إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب السوري من جبل الشيخ.