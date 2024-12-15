5 مجازر بقطاع غزة تسفر عن 46 شهيدا و135 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتكاب الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 46 شهيدا و135 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، يوم السبت الماضي، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في محافظتي غزة ورفح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أحد الفلسطينيين استشهد وأصيب آخر جراء قصف مسيّرة إسرائيلية استهدفت خربة العدس شمال رفح. كما استهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين غرب مدينة دير البلح، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت لاحق، قصف الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 12 آخرون في قصف استهدف منزل عائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع، حيث دُمر المنزل بالكامل وتعرضت المنازل المجاورة لأضرار كبيرة. فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وفي حادث آخر، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثامين أربعة شهداء وثلاثة جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة كانت تأوي نازحين جنوب غرب المدينة.

كما استُشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون في قصف استهدف تجمعًا سكنيًا بحي النصر في مدينة غزة.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,930 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,624 آخرين. هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، في حين تواجه فرق الإسعاف والإنقاذ صعوبات في الوصول إليهم.