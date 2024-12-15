مديرة «الرعاية الصحية» تزور مركز الرعاية الصحية الأولية بالمساعيد بالعريش

تفقدت الدكتور إينا سلام، مديرة الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء، مساء امس السبت ، وحدة الرعاية الصحية الأولية المطورة في المساعيد ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأوضحت الدكتورة اينا أن الزيارة التفقدية تأتي بهدف الاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في الفترة المسائية، والتأكد من تواجد القوى البشرية، و أخصائي التعاقد كذلك توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وشددت على توجيهات وكيل الوزارة بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للجمهور.



