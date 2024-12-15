تسليم التابلت التعليمي لطلاب مدرسة مياه بني سويف.. صور

تابعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، تسليم طلاب الصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بحضور أولياء الأمور، في إطار الاهتمام بالتطور التكنولوجي، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات، حيث قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتوزيع التابلت بملحقاته علي الطلبه، و التي تعتبر من الوسائل التي ساهمت في تطوير العملية التعليمية، وجعلها عملية سلسة ومتماشية مع متطلبات العصر الحديث ومؤهلة لإعداد جيل مثقف ومتمرس بالتكنولوجيا ووسائلها.

وأكدت سليمان، علي ضرورة الإهتمام بتلك الأدوات وتقديم أولياء الأمور الدعم والتوجيه اللازم ومساعدة أولادهم للحفاظ علي تلك التقنية الحديثة و التي تعمل علي تسهيل آلية الدراسة وتلقي المعلومات وسير العملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بالمنظومة التعليمية وذلك من خلال المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة، وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية، والاهتمام بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال التعليم الفنى، وتقوم المدرسة الفنية بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى.

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