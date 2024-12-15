انطلاق حملة «الألف يوم الذهبية» في شمال سيناء

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية شمال سيناء، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية اليوم الاحد بالمجان تحت شعار «الالف يوم الذهبية » من مركز الرعاية الصحية الأولية بابي صقل ، في الفترة ١٥ /١٢ /٢٠٢٤ وحتى ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة و رعاية الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وذلك بحضور إحسان داود الغالي مقررالمجلس القومي للمراة بالمحافظة، والجهات الشريكة.

من جانبها، قالت الدكتورة جليلة لطفي مدير إدارة تنظيم الأسرة ، إنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة يتم توقيع الكشف، وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان.. بالإضافة إلى تعاون مشترك بين إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحية و الجهات الشريكة بالمحافظة لتكثيف الجهود تزامنا لانطلاق الحملة التنشيطية: "مشوار الالف الذهبية " بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.

و أوضح فتحي عثمان ، أخصائي صحة المجتمع عن الحملة والإعلان عنها من خلال المساجد، وكذلك تنفيذ ندوات دينية من خلال رجال الدين في الوحدات الصحية بالمحافظة، من خلال الحملة علاوة على عمل خطة توعية بالموضوعات المختلفة بهذا الشأن ، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزواج القاصرات وغيرها من الموضوعات المختلفة، من خلال الدروس الدينية بالمساجد في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت بدر سعد مسؤل نوادى المرأة عن اقامة معرض للمشغولات اليدوية للعضوات بمركز حضري أسيوط و ان نوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوى الاقتصادي للأسرة السيناوية، بجانب مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية.