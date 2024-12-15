كاتب صحفي: برامج الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي مدحت وهبة، إن برامج الحماية الاجتماعية حظيت باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية على مدار الـ10 سنوات الماضية، معلقا: «وجدنا تنفيذ برنامج في غاية الأهمية وهو الدعم النقدي وتكافل وكرامة التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي».

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في عام 2015 كان الدعم المقدم للمستفيدين من «تكافل وكرامة» لا يتجاوز المبالغ المخصصة 2.3 مليار جنيه، لكن اليوم تضاعفت المبالغ ووصلت إلى أكثر من 41 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي ارتفع بشكل كبير ووصل لأكثر من 22 مليون مواطن بما يعادل 5.2 مليون أسرة مستفيدين من برامج الدعم النقدي.

وتابع: «على مدار الفترة الماضية وجدنا أن الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية أصبحت لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، لكن هناك تنسيق مهم بين الوزارات المعنية مثل التضامن الاجتماعي والتموين، بالتالي بدأ المستفيدين من الدعم النقدي يحصلون على بطاقات تموينية والدعم العيني».

وواصل: «الدولة المصرية ممثلة في الحكومة اتخذت خطوات استباقية في تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما بدأت في التوسع في عدد المستفيدين من الدعم النقدي».