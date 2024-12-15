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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات الصرف للتأكد من تطبيق معايير التشغيل والسلامة

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، محطة معالجة صرف صحي طما، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة طما وقراها، بالإضافة إلى متابعة مشروع تنفيذ بيارة مناولة لتصريفات الصرف الصحي لقريتي الحديقة والمدمر على محطة طما.

كما شملت الجولة التفقدية محطة معالجة صرف صحي الغريزات بمركز المراغة بطاقة تصميمية 6300 متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة صرف صحي إدفا بمركز سوهاج بطاقة تصميمية 5000 متر مكعب يوميًا. 

وتهدف الزيارة إلى التأكد من تطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان العمل على مدار 24 ساعة، مع الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد استهلاك الطاقة.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين على ضرورة مطابقة مخرجات محطات المعالجة لمعايير الصرف الصحي المعتمد، إضافة إلى التأكد من تشغيل منظومات المراقبة بمختلف مواقع المحطات، وضمان مراقبة عنابر التشغيل وتشغيل جميع المعدات بفاعلية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

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