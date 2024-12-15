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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بيطري المنيا: تحصين 152 ألف رأس ماشية على مدار شهر

ضمن الحملة القومية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

بيطري المنيا: تحصين
بيطري المنيا: تحصين 152 ألف رأس ماشية على مدار شهر
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أوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي انطلقت في 16 نوفمبر الماضي، حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم على مدار شهر تحصين 152,430 رأس ماشية، وترقيم وتسجيل 1,484 رأسًا، وشهدت الحملة مشاركة 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، مع زيادة نسبة الرؤوس المحصنة بنسبة 50% مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة لارتفاع وعي المربين بأهمية التحصين.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة شملت 172 ندوة إرشادية و750 جولة توعوية في القرى بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تسيير سيارات إرشادية متنقلة لتعريف المربين بخطورة المرض وأهمية التحصين المنتظم. كما عملت فرق التحصين على زيارة منازل المربين لتسهيل عمليات التحصين والترقيم، مما عزز ثقة المواطنين وإقبالهم على الحملة.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق أهداف الحملة القومية، وضمان حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتها ودعم الأمن الغذائي.


 

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالمنيا مراكز المحافظة مديرية الطب البيطري نوفمبر الماضي