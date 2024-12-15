صلاح محسن يقود الفريق.. التشكيل المتوقع للفريق المصري أمام الزمالك في الكونفدرالية

يواجه فريق المصري البوسعيدي اليوم الأحد، فريق الزمالك على ستاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة اليوم والقرب خطوة للتأهل إلى الدور القادم في البطولة.

ويتقاسم الفريقان المصريان، صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتى فى المركز الثالث والرابع إنيميا وبلاك بولز بنقطة واحدة لكل فريق.

التشكيل المتوقع لفريق المصري البورسعيدي ضد الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - محمد هاشم - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن - بابا بادجي - محمد الشامي.