وزير التموين يفتتح معرض نبيو 2024 للمجوهرات

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الجديدة من معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024. يُقام المعرض، الذي يُعد أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك في المعرض 80 عارضًا، من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، مع حضور خاص لجناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يُضفي بعدًا دوليًا جديدًا على الحدث.

ويتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة، من أبرزها:

برنامج المشترين الدوليين: الذي يشارك فيه 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات.

مسابقة تصميم المجوهرات: التي شهدت مشاركة واسعة من مصر و13 دولة أخرى.

معرض فني بعنوان "المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية".

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب وزير التموين عن سعادته بإقامة المعرض، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص في تنظيمه.

وأكد الوزير أن "نبيو" يُعد منصة تعكس رؤية مصر في أن تصبح مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات، وتجسد إرثها الحضاري في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة للعارضين والمشاركين، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يمثل ركيزة اقتصادية أساسية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.