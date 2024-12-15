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الأحد 15 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في خطف طفل بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة،بمعاقبه  تشكيل عصابى بالسجن المشدد 10سنوات، بتهمة خطف  طفل  وطلب فدية من أسرته بالسلام .

وكشفت التحقيقات أن المتهمون اعترفوا  ارتكاب الواقعة ،وقام بخطف المجنى عليه واقتياده داخل  توك توك لمسكن إحداهما ، و الاتصال علي أسرته لطلب فدية مالية.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،بلاغا من أسرة الطفل بخطفه من قبل أشخاص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض 
علي 3 متهمين واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى ،وخطف الطفل واعترف  أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بسفر والد الطفل للخارج ، فإختمرت فى ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والتربح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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